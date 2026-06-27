Mannina Grasso entra in “Liberi per Filandari”: si consolida il progetto politico guidato da Mary Maccarone

In un piccolo comune spesso abituato a dinamiche politiche consolidate e difficilmente scalfibili, il Consiglio comunale di Filandari ha regalato un vero e proprio colpo di scena. A pochi giorni dalle dimissioni del consigliere Federico Vangeli, il suo seggio è stato occupato dalla neo- consigliera Mannina Grasso. Ma il vero fatto politico della serata non è stato il semplice subentro. A sorprendere l’aula è stata la decisione della nuova consigliera di aderire immediatamente al Gruppo consiliare autonomo “Liberi per Filandari”, scegliendo di condividere il percorso politico avviato dalla capogruppo Mary Maccarone e dalla consigliera Gilda Guerrera.

Una scelta che ha provocato reazioni immediate e un acceso confronto in aula, soprattutto da parte di alcuni esponenti della minoranza, che hanno contestato la decisione della neo-consigliera. Dietro questo episodio, tuttavia, si nasconde una vicenda politica ben più significativa.

“Liberi per Filandari” rappresenta infatti un’anomalia nel panorama amministrativo locale. Nato dalla scelta di giovani consigliere comunali di “prendere le distanze dalle tradizionali logiche di schieramento”, il gruppo ha costruito negli anni una propria “identità autonoma”, caratterizzata da una” costante attività di denuncia politica e amministrativa”, portata avanti attraverso interventi istituzionali, prese di posizione pubbliche e numerosi articoli che hanno acceso il dibattito cittadino.

Una battaglia politica condotta “con determinazione e continuità, spesso controcorrente e non senza conseguenze personali e politiche”, ma sempre con l’obiettivo di “informare i cittadini e portare alla luce criticità amministrative, occasioni mancate e problemi irrisolti che continuano a pesare sul futuro del paese”.

In questo contesto, le recenti dimissioni di Federico Vangeli e la successiva adesione di Mannina Grasso a “Liberi per Filandari” assumono inevitabilmente un significato politico che va oltre i singoli eventi. Da un lato, la difficoltà di molti giovani amministratori nel trovare spazi realmente autonomi all’interno delle tradizionali dinamiche politiche; dall’altro, la capacità di un progetto nato quasi in solitudine di attrarre nuove adesioni e nuove sensibilità.

La decisione di Mannina Grasso appare quindi come un segnale importante: la scelta di condividere un percorso politico che non ha mai rinunciato a porre domande scomode, a contestare ciò che riteneva sbagliato e a sfidare equilibri che per anni sono apparsi intoccabili.

In un contesto spesso dominato da rapporti politici consolidati e difficili da modificare, il suo ingresso testimonia come quella che inizialmente poteva apparire una posizione isolata stia progressivamente acquisendo “credibilità, forza e consenso”.

Al di là delle polemiche e delle contrapposizioni emerse in aula, il dato politico che resta è evidente: “Liberi per Filandari” esce dall’Consiglio più forte e più strutturato di prima.

In una realtà piccola come Filandari, dove gli equilibri sembravano immutabili, la scelta della consigliera rappresenta un passaggio che va ben oltre la cronaca consiliare. È il segnale che esiste una parte crescente della comunità che guarda con interesse a “un progetto politico alternativo, costruito sul coraggio di metterci la faccia, sulla volontà di rompere il silenzio e sulla determinazione di raccontare ai cittadini una realtà spesso diversa da quella rappresentata nelle versioni ufficiali”.

Ed è proprio questo, probabilmente, il vero fatto politico emerso dal Consiglio comunale di Filandari.