Manifestazione nazionale di nuoto: Sporting Club porta in alto il nome di Serra San Bruno

Il 15 e 16 giugno 2019 verranno ricordate come due date “storiche” dello sport serrese e del suo comprensorio: prima partecipazione di una squadra del territorio ad una manifestazione nazionale di nuoto, 16 campioni nazionali Asi di nuoto e un terzo posto a squadre nella categoria Master.



Un grande successo per tutto il movimento che si sviluppa intorno alla struttura di via San Brunone da Colonia, che, oltre alla pratica di questa e di altre attività sportive, è riuscito a portare il nome di Serra San Bruno ai vertici nazionali dando lustro a tutto il territorio. La speranza è che tanti giovani si avvicinino a questo sport, in cui il sacrificio e le soddisfazioni viaggiano di pari passo.

Eccellenti imprese le hanno compiute vari atleti:

Paola Barreca campionessa nazionale in tutte e le tre specialità in cui ha gareggiato: 100 stile,50 stile e 50 farfalla esordienti C

Nicola Rizzo campione nazionale 50 dorso

Mattia Sorrenti campione nazionale 50 rana

Anche alle finali nazionali si sono superati i Master che sono riusciti a portare a casa un incredibile 3° posto nazionale a squadre e una serie di titoli nazionali: Ester Nicita con tre titoli nazionali, Antonio Ritrovato, Pier Francesco Alampi e Andrea Filardo con due titoli nazionali, Cristina Sicari e Valeria Scrivo con un titolo nazionale.

Grande soddisfazione anche da parte tutti gli atleti che hanno preso parte alla spedizione abruzzese, tempi migliorati da parte di tutti a livello nazionale, conditi da 5 medaglie di argento e 11 di bronzo. Mensione particolare la meritano Manuel Monteleone che, seppur infortunato, ha voluto seguire da vicino i suoi compagni e non fargli mancare il proprio affetto, e il tecnico Giovanni Caruso: la sua esperienza e le sue competenze sono state determinanti per ottenere questi successi.

Risultati finale nazionale ASI 15 e 16 giugno 2019

Barillari Bruno eso C 9° 50 dorso tempo 53”70; 7° 50 farfalla tempo 1’04”90; 11° 50 stile 43”90

Barreca Paola eso C campionessa nazionale Asi in tutte le 3 specialità: 100 stile 1’28”20; 50 stile 38”10; 50 farfalla 46”40

Barreca Ilaria eso B2 3° 50 rana 54”00

Gambino Sharo eso B2 4° 50 dorso 48”20; 4° 50 rana 51”70; 50;stile 11° 41”40

Rizzo Nicola eso B2 4° 100 stile 1’22”50; 2° 50 farfalla 40”50; campione nazionale Asi 50 dorso 39”70

Ariganello Flavia eso A2 8° 100 misti 1’43”10; 4° 100 rana 1’45”60; 6° 50 rana 47”30

Sorrenti Mattia Antonio eso A2 3° 100 misti 1’44”80; 2° 50 stile 39”90; campione nazionale asi 50 rana 54”00; 4° 50 farfalla 51”70

Scrivo Alessia categoria ragazzi 3° 100 dorso 1’31”20; 6° 100 misti 1’37”90; 5° 50 stile 35”70

Vescio Riccardo categoria ragazzi 2° 100 farfalla 1’16”60; 2°50 farfalla 31”80; 3° 50 rana 37”40; 4°50stile 29”30

La Croce Maria Virginia categoria Junior 3° 50 dorso 51”60; 5° 50 stile 50”10



BRONZO STAFFETTA GIOVANNISSIMI NAZIONALE 4X50 STILE 2’38”60

10° posto di società categoria ed eso; 2° società calabrese

Ritrovato Antonio Master 20 campione nazionale asi nelle specialità: 100 farfalla 1’21”80; 50 rana 45”50; 3° 50 farfalla 35”10

Scrivo Valeria master 35 campionessa nazionale asi 50 dorso 1’04”02

Filardo Andrea Master 35 campione nazionale asi nelle specialità: 50 dorso 48”10; 50 stile 34”10; 3°50 farfalla 49”90; 3° 50 rana 49”10

Sicari Cristina Master 35 campionessa nazionale asi 50 stile 46”30; 2° 100 rana 2’14”60; 2° 50 rana 59”10

Fusca Salvatore Antonino Master 40 2° 100 dorso 2’10”; 4° 50 dorso 53”70; 5° 50 stile 45”50

Alampi Pierfrancesco Master 45 campione nazionale Asi nelle specialità: 100 stile 59” 90; 50 stile 27”00

Nicita Ester Master 65 campionessa nazionale Asi nelle specialità: 100 dorso 2’54”80; 50 dorso 1’15”60; 50 stile 1’15”70.



BRONZO STAFFETTA MASTER 4 X50 MISTI 3’26”60

3°posto di società master (1° società calabrese)