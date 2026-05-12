Manifestazione di Alternativa Popolare: presentati il progetto per Reggio Calabria e la lista dei candidati al Consiglio Comunale

La Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria ha fatto da cornice alla manifestazione politica di Alternativa Popolare dal titolo “La Rivoluzione di Rheggio 743 a.C.”, evento nel corso del quale sono stati presentati ufficialmente il progetto politico-amministrativo per la città di Reggio Calabria e la lista dei candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.

Alternativa Popolare scende in campo a Reggio Calabria con una lista composta da 19 donne e 13 uomini. La squadra si caratterizza per una netta prevalenza femminile e un equilibrio tra volti storici della politica reggina e numerosi esponenti alla prima esperienza. Il progetto riunisce competenze diversificate che spaziano dalla sanità al settore fiscale ed amministrativo, passando per il mondo dei sindacati, della scuola e del terzo settore. Non mancano figure legate alla tutela ambientale e degli animali, alla cultura e allo sport.

Ad aprire i lavori è stato il presidente nazionale di Alternativa Popolare, Paolo Alli, già presidente dell’Assemblea Parlamentare della NATO e Segretario Generale della Fondazione De Gasperi, che ha ribadito la visione politica del movimento e il valore strategico della sfida reggina anche sul piano nazionale.

«Alternativa Popolare lavorerà a Reggio Calabria e in tutta Italia affinché il modello cristiano-sociale, fondato sul volontariato e sul servizio agli ultimi, possa rappresentare il pilastro di una nuova stagione politica.», ha dichiarato Alli, «Una politica capace di guardare concretamente ai bisogni delle persone, soprattutto di chi oggi vive condizioni di difficoltà, e di offrire risposte reali in una società che, pur generando servizi e opportunità, troppo spesso lascia indietro i più fragili».

Alli ha inoltre sottolineato come Reggio Calabria rappresenti oggi uno dei punti centrali dell’azione politica di Alternativa Popolare: «Qui serve cambiare passo. Serve una vera rivoluzione amministrativa e culturale. Ed è possibile grazie allo spirito guerriero, alla determinazione e al coraggio di figure come Massimo Ripepi e Francesco Cannizzaro, che oggi rappresentano il fulcro di questa rinascita politica e civile della città».

Particolarmente atteso l’intervento del Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi, che ha innanzitutto rivolto un sentito ringraziamento al Deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, per il percorso di federazione politica avviato tra i due partiti: «Ringrazio l’onorevole Cannizzaro per aver fortemente voluto questa federazione politica, nata per rafforzare un’azione concreta e incisiva nell’interesse esclusivo della città», ha dichiarato Ripepi.

Nel corso del suo intervento, il Segretario regionale ha quindi presentato la squadra dei candidati, definiti «uomini e donne coraggiosi, liberi e forti, pronti a battersi per affermare i valori del partito e per costruire una nuova stagione amministrativa per Reggio Calabria».

Ripepi ha poi illustrato il progetto strategico “La Rivoluzione di Rheggio 743 a.C.”, definendolo una visione concreta di rilancio della città, da realizzare insieme a quello che ha definito «il miglior candidato a sindaco che Reggio potesse esprimere».

Entrando nel merito del progetto, Ripepi ha evidenziato come priorità assoluta il ripristino immediato della piena funzionalità dei servizi essenziali, condizione indispensabile per restituire normalità ed efficienza alla vita cittadina.

Tra i punti cardine, grande centralità viene attribuita allo sviluppo del turismo diportistico, con la realizzazione del porto turistico di Reggio Calabria e di una rete di porti-canale, opere capaci di intercettare il grande potenziale economico proveniente dal mare. Altro asse strategico è la creazione della “Via della Moda”, attraverso la valorizzazione del Corso Garibaldi e la sua intitolazione a Gianni Versace, icona mondiale della moda e simbolo internazionale del genio creativo reggino.

Il progetto prevede, inoltre, la nascita di un Museo dedicato a Gianni Versace, inserito in un percorso culturale e formativo che possa condurre alla realizzazione di una scuola di design di livello internazionale, ispirata all’eredità artistica del grande stilista. Ampio spazio anche alla valorizzazione dei Bronzi di Riace, definiti da Ripepi «senza alcun dubbio l’opera antica più importante al mondo», che dovranno diventare il fulcro di una nuova strategia culturale e turistica.

Tra le proposte illustrate, anche la riqualificazione del Lungomare Falcomatà, il “più bel chilometro d’Italia”, attraverso un piano di rilancio urbanistico che prevede la delocalizzazione di alcuni plessi scolastici periferici e la realizzazione, nelle aree interessate, di strutture alberghiere e ricettive di altissimo livello.

Rilevante anche il capitolo dedicato alle opere compensative legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, con la richiesta di interventi infrastrutturali adeguati per la città e la concreta attuazione dell’Area Integrata dello Stretto.

«Questa è la sintesi della visione di rinascita che abbiamo costruito e che oggi entra pienamente nel progetto politico del centrodestra, e se conosco Francesco è già all’opera per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti necessari. Se Francesco non avesse avuto il coraggio e la forza, alimentati dall’amore verso la propria città, di scendere direttamente in campo, non ci sarebbe stato nessun altro candidato in grado anche solo di pensare, lontanamente, di poter avviare una rivoluzione vera e autentica. La città lo ha capito, ma tutti noi dobbiamo fare di tutto per continuare a farglielo comprendere, sostenendo con convinzione questo percorso di cambiamento», ha concluso Ripepi.

Cannizzaro, dal canto suo, ha espresso apprezzamento per il percorso politico condiviso e per il lavoro svolto da Alternativa Popolare sul territorio: «Ringrazio Alternativa Popolare, partito federato con Forza Italia, con cui condividiamo valori, visione e obiettivi politici», ha dichiarato Cannizzaro.

Nel suo intervento, il parlamentare ha voluto soffermarsi in modo particolare sulla figura di Massimo Ripepi, elogiandone il percorso politico e umano: «Ringrazio Massimo Ripepi anche per le battaglie di solitudine che ha combattuto in questi anni all’opposizione. Battaglie di solitudine perché troppo spesso è stato lasciato solo», ha dichiarato Cannizzaro.

«Con il suo impegno determinato e instancabile, esclusivamente per merito e per null’altro, Massimo è diventato indiscutibilmente il leader dell’opposizione in città. Per la sua capacità di aggregare persone attorno ad una causa di giustizia e solidarietà è oggi uno dei migliori collaboratori di cui possa avvalermi.»

Cannizzaro ha ricordato le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Ripepi, finite successivamente nel nulla, denunciando gli attacchi politici subiti dal Segretario regionale di AP: «Questi sinistroidi, questi comunisti nel sangue, lo hanno massacrato quando ricevette un avviso di garanzia poi finito nel nulla. Lo hanno colpito proprio per la sua generosità e per il suo impegno nel sociale, lo stesso impegno che mette ogni giorno anche nella sua comunità. Massimo Ripepi è una persona per bene. Hanno provato a stroncarlo, ma lui non ha mai indietreggiato».

Infine, Cannizzaro ha ricordato i cardini fondamentali delle opere che intende realizzare per far rinascere la città: «La città non ha bisogno dell’odio e della cattiveria di persone che non le vogliono bene; ha invece necessità di ritrovarsi unita attorno alla sua gente, che deve essere riscattata attraverso il lavoro e l’impegno costante, indispensabili per risolvere la montagna di problemi generati da Falcomatà e dai suoi amici. »