Mangialavori si entusiasma: “Lo sblocco dei 69 milioni del FSE dimostra che in Calabria la musica è cambiata”

«Lo sblocco dei 69 milioni del FSE (Fondo Sociale Europeo) è una eccellente notizia per la Calabria e dimostra le grandi doti politico-amministrative del presidente Roberto Occhiuto, capace, in pochi mesi, di cambiare la rotta della Regione». È quanto afferma il Coordinatore regionale di Forza Italia Calabria, Giuseppe Mangialavori.

«I 69 milioni del Fondo – spiega Mangialavori – erano stati congelati a causa di alcune incongruenze riscontrate in sede di controllo. Decisivo l’incontro avvenuto a Bruxelles, agli inizi di dicembre, tra Occhiuto e i capi unità della UE. I vertici della Commissione hanno così potuto prendere atto che in Calabria la musica è cambiata e che alla guida della Regione ci sono un governatore e una Giunta competenti, credibili e pronti a intervenire per risolvere immediatamente le criticità». «In passato, probabilmente – conclude il coordinatore azzurro –, quei fondi sarebbero andati perduti. Ma Occhiuto e la sua squadra non mollano di un millimetro e, assieme a Forza Italia e agli altri partiti del centrodestra, riusciranno certamente a cambiare la narrazione della Calabria e l’immagine che di questa regione hanno finora avuto il Paese e l’Europa».