Mangialavori approva: “Traguardo straordinario la Santelli nel Coordinamento nazionale di Forza Italia”

“La designazione di Jole Santelli quale componente del Coordinamento nazionale di Forza Italia è un nuovo, straordinario, traguardo per la prima presidente donna della Calabria, che saprà dimostrare tutto il suo valore nelle vesti di neo governatrice e di esponente di spicco del partito azzurro”. Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.



“La nomina di Santelli – aggiunge il parlamentare – è ancora più importante perché arriva proprio nel momento in cui Forza Italia avvia il suo processo di rilancio, allo scopo di continuare a essere un punto di riferimento imprescindibile per il centrodestra e per tutto l’elettorato liberale e moderato”.

“Complimenti, dunque – conclude Mangialavori -, al presidente Silvio Berlusconi per la lungimiranza della scelta e in bocca al lupo a Santelli, che certo non deluderà le attese”.