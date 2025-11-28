Mandrie podoliche: posticipato al 31 dicembre il termine di pascolo sui monti silani

“Abbiamo approvato in Giunta una delibera che consente lo slittamento della data per il rientro dai nostri monti silani delle mandrie podoliche fino al 31 dicembre 2025.

Tutto questo si è reso necessario in seguito ad una richiesta delle Organizzazioni professionali del settore determinata dall’andamento climatico degli ultimi anni, aggravato anche dalle temperature elevate e dalla scarsità delle precipitazioni piovose, che non consentirebbe, in questo periodo, di avere per le mandrie podoliche sufficiente acqua e pascoli al rientro nelle zone marine.

Per questo abbiamo consentito, come negli anni precedenti, il posticipo del periodo di pascolo nelle aree montane. Per cui le nostre mandrie potranno permanere in Sila, e in generale nelle nostre montagne, almeno fino al 31 dicembre 2025”.

Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, dopo l’approvazione – su sua richiesta – da parte della Giunta regionale – presieduta dal governatore Roberto Occhiuto – della delibera sul regolamento per il differimento dei termini di pascolo delle mucche podoliche.