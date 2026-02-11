Mancuso si è dimesso da commissario regionale della Lega

“Desidero comunicare di aver maturato l’intenzione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di commissario regionale della Lega”. Lo afferma il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso, che spiega: “Si tratta di una decisione frutto di una riflessione attenta e responsabile, legata agli impegni istituzionali connessi al ruolo di vicepresidente della Giunta regionale e alle deleghe che mi sono state affidate, tra cui la difesa del suolo che, anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno colpito la Calabria, meritano una totale e incondizionata dedizione in nome della salvaguardia del nostro territorio. Questa e tante altre responsabilità, di cui ho l’onore di occuparmi in sinergia con gli uffici regionali, richiedono un lavoro quotidiano intenso, una presenza costante e un livello di attenzione che, per rispetto verso le istituzioni e i cittadini, devono essere prioritari”.



In questo contesto, sono consapevole – ammette l’esponente del Carroccio – che non riuscirei a garantire all’incarico di commissario regionale della Lega il tempo e l’energia necessari per svolgerlo nel modo più efficace e incisivo. I risultati raggiunti sono stati positivi, come dimostrano le recenti elezioni Regionali in cui la Lega ha ottenuto più voti rispetto a quelle precedenti. Ma, proprio per il senso di responsabilità che nutro verso il partito e la sua comunità, ritengo corretto che debba essere qualcun altro a dedicarsi pienamente a un ruolo tanto delicato quanto strategico”.

