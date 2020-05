Mancuso (Lega) ci spera: “‘Riparti Calabria’ consentirà una ripresa economica immediata”

“Fa ben sperare quanto evidenziato nella conferenza stampa di oggi a Catanzaro, in cui sono state annunciate le prime misure economiche per affrontare la fase 2 della crisi Covid-19”. E’ quanto dichiara Filippo Mancuso (Lega-Salvini) che rivolge “un plauso alla presidente Santelli, che ha creduto – afferma – e si è impegnata molto per attivare in tempi brevi tutte le misure di sostegno necessarie alla già delicata situazione economica della nostra regione”.



“Con il «RIAPRI CALABRIA» e «LAVORA CALABRIA» la nostra regione – argomenta l’esponente regionale della Lega-Salvini – dimostra di stare al fianco delle proprie imprese territoriali e di voler consentire fin da subito una ripresa economica, che garantisca soprattutto la salvaguardia dell’occupazione”.

“Interventi specifici a fondo perduto anche se limitati, che consentono alle piccole e medie imprese della nostra Regione di poter ottenere una boccata d’ossigeno immediata e soprattutto – sottolinea il consigliere Filippo Mancuso – che supportino le aziende a sostenere i costi di lavoro dipendente, in un territorio dove i numeri di disoccupazione soprattutto giovanile sono da record”.

“Con queste misure, la Calabria si distingue positivamente nell’essere stata tra le prime regioni a mettere in atto misure efficaci e veloci nel supportare i vari comparti produttivi con misure di accompagnamento all’uscite della crisi – evidenzia il consigliere regionale leghista – Ciò dimostra, nonostante isolati consiglieri di opposizione abbiano cercato, strumentalmente, di confondere le idee ai calabresi, che il Bilancio appena approvato aveva previsto tali misure di sostegno (dopo un importante lavoro di razionalizzazione delle risorse) e che quindi gli emendamenti proposti dall’opposizione andavano bocciati”.

“La Calabria si prepara a dare risposte concrete, quando ancora il Governo centrale ci sta pensando. Si aggiungeranno a tali aiuti – annuncia inoltre Filippo Mancuso – anche contributi per le famiglie e per i giovani, incentivi ai consumi, contributi per le famiglie che sostengono costi per studenti fuori sede; aiuti alle società sportive, oltre ai già attivati contributi di aiuto alla povertà”.

“Non c’è dubbio – conclude il consigliere della Lega Salvini – che si potrà e si dovrà cercare di fare di più e che gli aiuti in questo momento sono visti sempre poco risolutivi all’emergenza generale, ma il «RIPARTI CALABRIA», così come è contemplato, rappresenta certamente un ottimo inizio. Brava Presidente.