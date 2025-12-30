Mancuso: “Accogliamo con il solito sbadiglio l’ultima performance del ‘villeggiante’ Tridico”

“Accogliamo con il solito sbadiglio l’ultima performance del ‘villeggiante’ Tridico, che dopo trent’anni trascorsi altrove torna in Calabria giusto per il weekend di Capodanno, o per qualche giorno di vacanza, il tempo di spargere un po’ di fango e ripartire”. Lo afferma Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria.

“È il leader dei piagnoni: mentre noi accendiamo i colori del fare, dal Capodanno Rai che si tiene da tre anni nella nostra regione, all’inaugurazione di domani della metro di Catanzaro, lui si ostina a proiettare vecchi spot in bianco e nero carichi di oscurantismo. La differenza è plastica: da una parte c’è chi costruisce orgoglio ed eccellenza, dall’altra una sinistra che sa solo insultare la propria terra per deprimere i cittadini. Tridico se ne faccia una ragione: i calabresi hanno scelto la luce del futuro, lasciando a lui e ai suoi compagni della sinistra il monopolio del pessimismo cosmico. Buon proseguimento di ferie, professore. Se avanza tempo tra un attacco e l’altro, provi anche a fare qualcosa di utile per la Calabria in Europa”, conclude il vicepresidente Mancuso.