Mancinelli: “La Domotek darà tutto nella Finale Promozione”

Il countdown è ufficialmente iniziato. Meno 1 alla prima gara della finale promozione per la Serie A2. Sabato 21 marzo alle 20.30 il PalaBigi di Reggio Emilia ospiterà l’esordio della serie che assegnerà la promozione nella categoria superiore. Al meglio delle tre su cinque, la Domotek Volley Reggio Calabria se la vedrà con i padroni di casa, in una sfida contro la stessa squadra sconfitta in Coppa Italia Del Monte.

Mentrela formazione amaranto prepara gli ultimi dettagli, Matteo Mancinelli dimostra di esse un concentrato di emozioni e maturità: “Io personalmente mi trovo benissimo con questa squadra e penso che in campo si veda. Questa sintonia si sente e fa la differenza”.

Un aspetto che ha permesso alla Domotek di issarsi in vetta alla classifica: “Se fosse andata male, saremmo arrivati secondi con due sole sconfitte, il che la dice lunga sul nostro percorso”.

Ora però la testa è proiettata alla serie contro Reggio Emilia. “Sarà un’altra storia. Giochiamo gara 1 in casa loro, è una situazione nuova. Loro saranno molto più agguerriti dopo il risultato precedente. Noi, come detto dall’inizio dell’anno, penseremo set dopo set, partita dopo partita. Daremo tutto”.

E in questo “tutto” rientra anche lo straordinario clima di gruppo, testimoniato dalle parole del compagno Enrico Zappoli, che ha pubblicamente ringraziato Mancinelli per il supporto nei momenti in cui non era in campo. Parole che valgono più di una vittoria: “Con Enrico ho costruito un rapporto bellissimo. Per me, è un’esperienza nuova: spesso tra chi gioca e chi non gioca c’è un conflitto velato. Con lui abbiamo trovato il giusto compromesso, ci facciamo spalla a vicenda. Oggi, in qualsiasi sfida non so chi gioca, ma l’importante è portare la vittoria a casa. In lui ho trovato un amico, oltre che un compagno, e ne sono felice”.

Nel frattempo, la stampa nazionale ha iniziato a parlare di Castelferretti, piccola frazione di Falconara, parte di questa straordinaria realtà. Per Mancinelli, è motivo di orgoglio, ma anche la conferma di un percorso personale iniziato nel migliore dei modi: “È fantastico. L’anno scorso, in questo periodo, lavoravo. Sembrava impossibile, ed è successo. È la dimostrazione che i sogni, se ci credi, si avverano. Ma questo è solo l’inizio del mio cammino”.

La Domotek è pronta. Sabato sera, al PalaBigi, si scrive la prima pagina di una storia che può diventare ancora più esaltante.