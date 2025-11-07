Mancinelli (Domotek Volley): “Dobbiamo metterci sotto su tutti i fondamentali”

“Pronti per ripartire con il giusto entusiasmo”. La sconfitta contro la BCC Tecbus Castellana Grotte pesa, ma deve servire da leva. In un’intervista rilasciata a pochi giorni dalla gara, Matteo Mancinelli, schiacciatore della Domotek Volley, analizza la prestazione della sua squadra con la lucidità di un “veterano”, nonostante la sua giovane età, indicando la strada maestra per risollevarsi: testa bassa e lavoro, tanto lavoro.

Si parte inevitabilmente dall’ultima uscita, quella contro una Castellana Grotte che ha impressionato lo stesso Mancinelli. “Castellana ha sbagliato pochissimo, ha vinto a Reggio Calabria, però ci sono tantissimi aspetti sui quali lavorare”, esordisce. La sua valutazione sulla partita è chiara e non ammette zone grigie: “La partita non è andata benissimo. Non siamo riusciti ad esprimere la nostra miglior pallavolo perché noi abbiamo grandi potenzialità, ma non siamo riusciti ad esprimerle”.

Il riconoscimento del valore dell’avversario non si trasforma in un alibi, ma anzi, in un ulteriore stimolo per identificare le carenze. “Una gran bella squadra Castellana. Io non me l’aspettavo così. Hanno giocato bene, però secondo me potevamo metterli più sotto, sia dal livello della “battuta-ricezione”” che a livello “di muro e difesa”. E quindi c’è solo da lavorare in palestra”.

La ricetta, per Mancinelli, è semplice almeno a parole: applicazione sui fondamentali. “Dobbiamo metterci sotto su tutti i fondamentali, quelli che sono venuti meno e anche quelli sui quali magari siamo un po’ più forti, ma devono essere migliorati”.

Unico faro in una serata opaca, l’atmosfera del PalaCalafiore al suo esordio. Una prima volta che per Mancinelli è coincisa con un compleanno speciale. “La prima è stata bellissima, anche perché ha coinciso con il mio compleanno. Quindi è stato un compleanno bellissimo, peccato per il risultato, però”. Un “però” che lascia spazio a un sorriso quando parla del tifo. “Ho visto il pubblico molto caloroso, e già dalla prima giornata il palasport era già pieno di gente. È stato molto, molto figo, molto bello. E c’è tutto il tempo ovviamente per rialzarsi”.

Ora si volta pagina, e si parte per una trasferta siciliana “molto delicata, molto insidiosa” contro la storica Avimecc Modica, squadra già affrontata in precampionato. Cosa ti aspetti? “Durante il campionato è completamente un’altra partita rispetto ai test-match estivi”. La preparazione, a suo giudizio, non deve focalizzarsi sull’avversario. La riflessione di Mancinelli è un monito per tutta la squadra: “A mio parere dobbiamo solo guardare a noi e non a chi c’è dall’altra parte. Dobbiamo metterci sotto e vedere quello che non va nel nostro campo, più che in quello dell’altra squadra. Anche perché quello che sappiamo fare, lo sappiamo far bene e siamo molto forti a parer mio. Però bisogna esprimere una buona pallavolo anche sabato”.

La sua filosofia è riassunta in uno slogan efficace: “Pallone per pallone”. Non si deve guardare “la classifica, gli altri risultati, altre cose, ma cercare di dare il meglio ogni settimana, ogni volta che si scende in campo”.

A sostenere lui e la squadra, c’è un tifo che non si è fermato davanti alla sconfitta. “A casa mi seguono sempre tutti, infatti mi scrivono sempre dopo le partite, sono pieno di messaggi”. E c’è già un appuntamento che aspetta con ansia: “Non vedo l’ora di giocare a Terni, che è la trasferta più vicina a casa mia. Già stanno organizzando per venire a vedermi”.