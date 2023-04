Mancato versamento ritenute Irpef: Reggina penalizzata di 3 punti

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Reggina infliggendole tre punti di penalizzazione a causa della mancata ottemperanza del pagamento delle ritenute Irpef relative ai mesi di novembre e dicembre scorsi, termine fissato al 16 febbraio.

Ha così soddisfatto la richiesta avanzata dalla Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio. Paolo Castaldi, amministratore delegato del club amaranto, è stato inibito per un trimestre. La società del patron Felice Saladini, in attesa sia omologato il piano predisposto per ristrutturare i debiti risalenti alla conduzione di Luca Gallo, si era rivolta la Tribunale di Reggio Calabria per ottenere l’autorizzazione del pagamento, ricevendone tuttavia un diniego.