Mancata raccolta differenziata a Pellaro: Democrazia Sovrana e Popolare si fa portavoce del malcontento dei cittadini

“Ci segnalano – rende noto Domenica Greco, presidente della Sezione San Giorgio di Democrazia Sovrana e Popolare – che da giorni i cittadini di Pellaro si trovano a fronteggiare un grave disagio dovuto alla mancata raccolta differenziata e alla mancata pulizia delle strade dopo il taglio dell’erba. Queste problematiche, oltre ad un evidente disagio, generano malcontento e preoccupazione tra gli abitanti della zona.



La raccolta differenziata, un servizio essenziale per mantenere la città pulita e rispettosa dell’ambiente, non è stata effettuata secondo il calendario previsto, molti cittadini di Pellaro evidenziano che i rifiuti rimangono abbandonati per giorni lungo le strade, creando i presupposti di un evidente stato di degrado del quartiere. Tale disservizio ha determinato la comparsa di cumuli di spazzatura che, oltre a rappresentare un problema igienico, sono diventati un richiamo per animali randagi e insetti, creando un grave rischio per la salute pubblica.

Parallelamente, la recente operazione di taglio dell’erba lungo i bordi delle strade non è stata seguita da una adeguata pulizia strade”. “I residui – fa sapere la rappresentante di DSP – sono stati lasciati sul posto, contribuendo a un’immagine di incuria e trascuratezza oltre che di sporcizia. Questo ha sollevato lamentele tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione e interventi tempestivi da parte delle autorità competenti”.

“La situazione è inaccettabile,” dichiara un residente di via Nazionale, “paghiamo le tasse per avere un servizio adeguato, ma sembra che la nostra zona sia dimenticata, la spazzatura non raccolta e l’erba tagliata lasciata sulle strade sono segni di una gestione inefficiente”.

La mancata raccolta dei rifiuti e la trascuratezza nella manutenzione delle aree verdi non solo influiscono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, ma rappresentano anche un serio problema ambientale. L’accumulo di rifiuti non differenziati potrebbe causare problemi di inquinamento, mentre i residui delle erbe abbandonati possono ostruire i sistemi di drenaggio durante le piogge, aggravando il rischio di allagamenti. La comunità di Pellaro aspetta che le autorità locali avviino azioni immediate per ripristinare la regolarità della raccolta differenziata e garantire una pulizia adeguata delle strade dopo il taglio dell’erba, solo così sarà possibile ristabilire un ambiente sano e decoroso per tutti i residenti.

Di fronte a queste problematiche, è urgente che l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria intervenga prontamente per risolvere la situazione. “Su invito dei cittadini di Pellaro – conclude la dirigente di Democrazia Sovrana e Popolare – chiediamo un incontro con il responsabile tecnico/politico del servizio (non reso) per fornire ulteriori dettagli sulla gravità della situazione e valutare le possibili soluzioni per assicurare che servizi fondamentali come la raccolta dei rifiuti e la manutenzione delle strade siano gestiti in modo efficiente e puntuale”.