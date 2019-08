Mancanza d’acqua, Fabrizia è alle strette. Fazio: “Scuse ai cittadini, Sorical sta sistemando una conduttura”

Agosto di passione per i cittadini di Fabrizia costretti a convivere con la carenza d’acqua. I disagi si sono moltiplicati per tutti i cittadini, segnatamente per le famiglie con bambini e anziani.

La calura del periodo ha aggravato la problematica ed i segnali di protesta sono diventati sempre più evidenti. I residenti ritengono “inaccettabile” la situazione e richiedono l’immediato ritorno alla normalità.

Intanto, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Fazio ha diffuso una nota scusandosi “per il disagio a causa della mancanza di acqua in modo alternato ed in ore alternate che sta interessando alcune zone del nostro paese”. “Ci stiamo impegnando – è stato sottolineato – a risolvere il disagio nel minor tempo possibile. Ieri ci è pervenuta la comunicazione che la Sorical sta provvedendo alla sistemazione di una conduttura che giunge a Fabrizia. Stiamo collaborando per riportare la situazione alla normalità. L’acqua utilizzata fino ora è acqua proveniente dalle nostri sorgenti, però non soddisfa tutto il territorio comunale”.