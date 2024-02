“Manca una firma e il finanziamento salta”: una start-up calabrese si scaglia contro la burocrazia

Pubblichiamo di seguito le considerazioni dell’Ad di una start-up calabrese che attribuisce che critica il sistema burocratico e invita ad una pubblica riflessione:

*Siamo la Fodi S.r.l., una Startup innovativa Italiana, con sede in Calabria, e riconosciuta a livello nazionale grazie ai numerosi riconoscimenti ottenuti, uno fra tutti il premio “America Innovazione” ottenuto nel 2023 presso la Camera dei Deputati a Roma.

Ci rivolgiamo a voi con un appello urgente per dare voce a una problematica che riteniamo di vasta portata e di cruciale importanza per il futuro economico della nostra regione.

Recentemente, la nostra domanda di finanziamento presentata al Gal Terre Vibonesi, nell’ambito del Bando Misura 6 – Intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali” – Annualità 2023, è stata respinta per una ragione che riteniamo emblematica delle disfunzioni del sistema burocratico italiano, e in particolare di quello calabrese: l’assenza di una firma di un tecnico abilitato su un allegato richiesto.

Nonostante il progetto presentato rappresentasse un’opportunità significativa di sviluppo economico e occupazionale, in particolare per i giovani della nostra regione, ci siamo trovati di fronte a un ostacolo apparentemente insormontabile, non per mancanza di merito o di qualità del progetto stesso, ma per una formalità burocratica.

Attraverso questo invito, chiediamo la vostra collaborazione per portare alla luce questa situazione, affinché possa essere oggetto di un dibattito pubblico e di un’analisi critica. È fondamentale che i media si facciano portavoce delle difficoltà incontrate dalle start-up come la nostra, che investono risorse e passioni nel tentativo di contribuire allo sviluppo del territorio, ma si trovano soffocate da un sistema burocratico obsoleto e da una mancanza di trasparenza e di equità nell’accesso ai fondi pubblici.

La nostra speranza è che, con il vostro aiuto, possiamo stimolare una riflessione collettiva e promuovere un cambiamento verso una maggiore semplificazione burocratica, trasparenza e giustizia nel processo di assegnazione dei finanziamenti alle imprese, per garantire che le opportunità di sviluppo siano realmente accessibili a tutti coloro che hanno idee valide e progetti innovativi da realizzare.

*Emanuele Gallè

Amministratore Delegato

Fodi S.r.l.