Manager di Destinazione: il futuro del turismo italiano parte dall’Università della Calabria

Grande attesa per l’importante convegno ‘ Destinazione Italia’ che si svolgerà giovedì 26 giugno alle 10:30 presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria – Arcavacata di Rende con il Patrocinio del MIMIT. Il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) dell’Università della Calabria, attraverso il Corso di Laurea in Scienze del Turismo, organizza, con CulturItalia CooltourItaly e l’accademia Turistica del Made in Italy, il convegno nazionale “Destinazione Italia”, in collaborazione con la UniCal Business School (UBS).



L’incontro, di respiro nazionale, è dedicato all’approfondimento dei Sistemi Turistici di Destinazione e del ruolo fondamentale del Manager di Destinazione, figura prevista dall’art. 31 della Legge “Made in Italy” n. 206/2023. L’evento nasce nell’ambito del Corso Executive professionalizzante in “Manager di Destinazione”, attivato presso l’Università della Calabria e diretto dal professor Tullio Romita, con l’obiettivo di formare nuovi profili professionali in grado di progettare, coordinare e valorizzare lo sviluppo turistico locale in chiave sostenibile e sistemica.

I lavori si apriranno con l’introduzione del professor Romita, che presenterà le finalità del corso e il quadro normativo di riferimento. Seguiranno i saluti istituzionali del professor Franco Rubino, direttore del DiScAG. Al centro della prima parte dell’incontro sarà la presentazione del progetto “Destinazione Italia”, illustrato da Claudio Pisapia, ideatore del modello Culturitalia trasposto nell’art31 made in italy e coordinatore del corso insieme ad Antonella Perri (Comitato di coordinamento). L’assessore Gallo per la Regione Calabria. Il presidente Pittella per la Basilicata e gli assessori Cofelice e D’amario per Molise e Abruzzo, per la Campania interverrà il presidente Anci Francesco Morra. Andrea Casedei Responsabile Turismo Almaviva, fondamentale struttura al fianco del corso e di Culturitalia. Pasquale Ciurleo, presidente EPLI, per dare valore alle Proloco all’interno dei sistemi, la dottoressa Mirabelli per il ruolo dell’ambiente e del mare nelle destinazioni. Nella seconda parte del convegno, si entrerà nel merito dei Sistemi Turistici di Destinazione, con l’intervento della professoressa Alessandra Priante, presidente ENIT, che terrà una fondamentale lezione sui modelli sistemici per la valorizzazione delle Destinazioni e con il contributo di rappresentanti istituzionali di regioni italiane particolarmente attive nel settore del turismo, amministratori locali e professionisti del settore pubblico e privato.

Il convegno si concluderà con gli interventi dell’onorevole Giuseppe Bicchielli, firmatario dell’art. 31 della Legge 206/2023 e presidente della Commissione parlamentare sul dissesto idrogeologico, e della dott.ssa Barbara Casagrande, segretario generale del Ministero del Turismo che offriranno uno sguardo sulle strategie nazionali a sostegno delle politiche turistiche territoriali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di qualificazione del sistema formativo universitario calabrese, e riafferma il ruolo dell’Università della Calabria come laboratorio di innovazione e progettazione per lo sviluppo dei territori