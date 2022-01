Maltratta la fidanzata per anni: arrestato

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Crotone hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari nei confronti di un ventiseienne di Isola di Capo Rizzuto, accusato di numerosi episodi di maltrattamenti e minacce nei confronti della fidanzata.



Le indagini della Polizia di Stato sono scattate grazie alla denuncia della giovane ragazza ventunenne che, negli ultimi due anni e mezzo di relazione, sarebbe stata ripetutamente vittima di condotte vessatorie mai denunciate per timore di ritorsioni ben più gravi da parte del fidanzato.

Questi episodi avrebbero raggiunto il culmine della violenza quando la donna, esasperata dalla situazione di assoggettamento, ha deciso di troncare la relazione e, anche questa volta, le condotte violente del ragazzo sarebbero culminate nell’ennesimo episodio di violenza che le ha provocato la frattura di un dito della mano.

Di lì a breve ancora minacce, chiamate e messaggi insistenti per indurre la ragazza a ritornare sulle proprie decisioni e riappacificarsi come se nulla fosse accaduto.

La denuncia e gli accertamenti esperiti, anche grazie alle testimonianze di amici e parenti della ragazza che avevano assistito ai numerosi episodi denunciati, hanno fornito il quadro indiziario alla Procura della Repubblica che, accogliendo le risultanze probatorie, ha avanzato richiesta al GIP che ha emesso il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.