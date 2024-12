Maltempo, slittano gli eventi del “Natale Serrese” e del “Magico Natale”

Le cattive condizioni meteorologiche hanno spinto gli organizzatori dei diversi eventi previsti per oggi a rinviare gli appuntamenti al fine di consentire una partecipazione piena ed in sicurezza di grandi e piccini.

Così, l’avvio delle rassegna “Natale Serrese”, tra cui l’accensione delle luci dell’albero “Biasi”, e “Magico Natale, con gli spettacoli ed il taglio del torrone gigante, slittano rispettivamente al 13 ed al 15 dicembre. Dunque, qualche giorno di attesa in più per assaporare la serenità ed il divertimento offerto dalla cittadina della Certosa per le festività natalizie.