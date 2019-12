Maltempo, problemi a Gerocarne: provvisoriamente chiusa la Ss 182 “delle Serre Calabre”

Sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 29,500 nel territorio comunale di Gerocarne in provincia di Vibo Valentia, per consentire la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata.

Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

