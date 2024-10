Maltempo, personale Anas in azione per fronteggiare l’emergenza [FOTO]

Personale e mezzi Anas sono impegnati ininterrottamente dalle prime ore di questa mattina per garantire la viabilità sulla rete stradale in gestione colpita dal maltempo delle ultime ore, in particolare nella zona del Catanzarese. Le eccezionali condizioni meteo avverse, che dalla serata di ieri stanno interessando la Regione, hanno provocato l’interruzione di due viabilità a causa dell’acqua proveniente dai terreni e strade circostanti.

Sulla statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è esondato il fiume ‘Amato’, invadendo i campi e raggiungendo la statale all’altezza del km 381,000 rendendola al momento intransitabile.

Sulla statale 280 ‘Dei Due Mari’ all’altezza del km 2,700, a causa delle abbondanti piogge, l’acqua proveniente dai terreni circostanti ha invaso la complanare provinciale raggiungendo e allagando lil tratto della 280 e determinando un grave danno al corpo stradale.

Al momento è stato riaperto il tratto della SS280 dal km 8,200 al km 7,800 a Feroleto Antico. Mentre rimane interdetto il tratto dal km 0,000 al km 3,300.

I veicoli diretti in Autostrada vengono deviati all’uscita svincolo Lamezia Terme sud al km 3,300 della SS 280 (località palzzo), proseguimento su Via Martiri delle Foibe, Ex SS109 e rientro in Autostrada allo svincolo di Lamezia.

I veicoli diretti a Catanzaro, vengono deviati all’uscita autostradale Lamezia Terme sud, Ex SS109, Via Martiri delle Foibe e rientro allo svincolo di Lamezia terme sud (località Palazzo).

Anas sta intervenendo in coordinamento con gli Enti interessati per risolvere il problema alle opere idrauliche di raccolta e smaltimento che, date le abbondantissime piogge, non sono state in grado di smaltire le acque che sono pertanto arrivate ad allagare le sedi stradali.