Maltempo nel Vibonese: oltre 45 interventi dei Vigili del Fuoco (FOTO)

Sono stati oltre 45 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia a partire dalle 22 di ieri 13 dicembre.



Gli interventi hanno interessato alberi, insegne, pali telefonici e di energia elettrica divelti a causa del forte vento.

Da segnalare inoltre alcuni tetti scoperchiati a Pizzo, Nicotera e Vibo Valentia.

In quest’ultimo caso si è trattato del tetto della scuola media “Garibaldi”, in piazza Martiri d’Ungheria dove il vento ha divelto diversi metri di scossalina.

I Comuni maggiormente interessati sono Vibo Valentia, Nicotera, Maierato, Pizzo, Soriano, Filandari, San Nicola, Gerocarne, Jonadi, Filadelfia e Rombiolo.

Per fronteggiare le numerose richieste di intervento sono state richiamate due squadre di turno libero che si sono aggiunte al dispositivo ordinario di soccorso.

Al momento sono in coda circa 25 richieste di intervento.