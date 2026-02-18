Maltempo in Calabria, un milione per i pescatori e impegno per nuovi fondi

Il maltempo delle ultime settimane ha provocato gravi danni lungo il fiume Crati e nell’area costiera della Sibaritide, mettendo in difficoltà gli operatori del comparto ittico. Nella sola Schiavonea risultano coinvolti 40 pescherecci e 30 barche, con ripercussioni economiche pesanti per le famiglie che vivono di pesca. La Regione Calabria ha richiesto al Ministero dell’Agricoltura, delegato alla pesca, un milione di euro per ristorare i pescatori della provincia di Cosenza.

«La Regione ha fatto bene ad avanzare questa richiesta al Ministero competente per sostenere un settore duramente colpito. Un milione di euro è un primo passo importante», afferma il senatore Rapani. «Mi sto già impegnando per chiedere di incrementare i fondi disponibili, perché i danni registrati sono ingenti e serve un intervento più ampio».

Il senatore è inoltre intervenuto sulla questione del ristoro del fermo pesca, fermo al 2022. «Dal 2022 i pescatori non percepiscono quanto dovuto per il fermo. Ho parlato con il Ministero dell’Agricoltura e con il sottosegretario delegato: stanno predisponendo le graduatorie relative al 2022 e ho chiesto di accelerare le procedure per garantire i pagamenti arretrati e procedere con i ristori degli anni successivi», conclude Rapani. L’obiettivo è assicurare tempi certi e risposte concrete a un comparto che rappresenta una parte rilevante dell’economia costiera calabrese.

