Maltempo in Calabria: richiesti al Governo 300 milioni di euro per interventi urgenti

“Nella seduta straordinaria della Giunta, con il presidente Occhiuto, come Regione Calabria, abbiamo richiesto al Governo nazionale 300 milioni di euro per interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e il sostegno concreto ai Comuni, ai cittadini e alle imprese colpite, in particolare a quelle del comparto turistico, messe in ginocchio dalla violenza del maltempo che ha colpito il territorio calabrese tra il 18 e il 21 gennaio scorsi. Ora è fondamentale garantire tempi rapidi e risposte efficaci ai territori che stanno pagando un prezzo altissimo. C’è forte preoccupazione per la prossima stagione estiva, ormai praticamente alle porte, ma non lasceremo soli gli operatori del settore che hanno subito danni: la Calabria e il suo turismo sono pronti a ripartire e lo faremo insieme con il sostegno di tutte le istituzioni”.

Lo afferma l’assessore regionale al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, che sottolinea come la decisione sia maturata anche a seguito della costante interlocuzione tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci e la sottosegretaria Wanda Ferro.

L’assessore esprime la piena vicinanza alle comunità duramente colpite dal ciclone Harry, che ha provocato forti mareggiate, vento intenso e piogge abbondanti, causando gravi danni e disagi soprattutto lungo le aree costiere.

“La Regione Calabria è vicina a chi ha visto compromesso il lavoro di una vita – prosegue Calabrese – e rivolge la più sincera solidarietà ai titolari delle attività commerciali e degli stabilimenti balneari che hanno subito danni rilevanti alle proprie strutture, frutto di anni di sacrifici, investimenti e impegno, travolti dalla forza del mare. Dopo gli enormi sforzi compiuti in questi anni, insieme al Presidente Occhiuto, per rilanciare il turismo, comparto fondamentale per lo sviluppo e l’occupazione della Calabria, oggi non possiamo arrenderci di fronte alla forza devastante del ciclone”.

Calabrese, nel ribadire di osservare la massima prudenza, seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali ed evitando qualsiasi comportamento che possa esporre a rischi, ha inoltre voluto ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati nella gestione dell’emergenza.

“Un forte ringraziamento va alla Protezione civile regionale e al direttore Domenico Costarella per l’attività di prevenzione e monitoraggio, a Calabria Verde, con il dg Giuseppe Oliva, operativa sul territorio, con squadre impegnate nel ripristino delle condizioni di sicurezza; ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, ai sindaci e ai prefetti per il lavoro tempestivo ed efficiente svolto a tutela dei cittadini. La Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, conferma il proprio impegno a sostegno delle comunità colpite. Continueremo a monitorare attentamente l’evolversi della situazione attivando ogni strumento utile per sostenere i territori e il tessuto economico danneggiato. Ringraziamo anche il Governo guidato dalla presidente Giorgia Meloni per la vicinanza dimostrata e per gli interventi tempestivi annunciati. Il riconoscimento dello stato di emergenza consentirà di intervenire con maggiore efficacia nelle fasi di ripresa e ricostruzione. La Regione Calabria – dichiara infine l’assessore Calabrese – continuerà ad assicurare supporto e coordinamento istituzionale anche nelle fasi successive all’emergenza. La stagione estiva è alle porte e la preoccupazione è alta, ma una cosa è certa: le Istituzioni non arretreranno di un passo e non lasceranno soli gli operatori e i Comuni”.