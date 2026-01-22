Maltempo in Calabria: Regione al lavoro per rafforzare il contrasto all’erosione costiera

“In seguito alla mareggiata eccezionale che ha colpito in questi giorni le nostre coste, la Regione Calabria è già al lavoro per rafforzare e rendere più efficaci le azioni di contrasto all’erosione costiera, attraverso una pianificazione condivisa con gli Enti locali e l’aggiornamento del Master plan regionale”.

Lo dichiara il vicepresidente, e assessore ai Lavori pubblici, urbanistica, difesa del suolo e politiche della casa, della Regione Calabria, Filippo Mancuso, sottolineando che, nelle more della ricognizione dei danni subiti e della definizione delle eventuali risorse che saranno stanziate per la ricostruzione, è stato chiesto al dipartimento regionale Governo del territorio, Difesa del suolo e Politiche per la casa di avviare, già dalla prossima settimana, un confronto con gli Enti locali attuatori degli interventi programmati per la mitigazione del rischio di erosione costiera e la protezione dei litorali, al fine di valutarne lo stato di avanzamento anche alla luce degli eventi recenti.

“Lo strumento che consente di orientare in modo efficace le strategie regionali – afferma Mancuso – è il Master plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria, che dovrà essere aggiornato tenendo conto dell’evoluzione territoriale e urbanistica, nonché delle segnalazioni provenienti dagli Enti territoriali a seguito di eventi critici come quello appena verificatosi”.

Il vicepresidente evidenzia inoltre l’impegno della Regione a ottimizzare i risultati degli interventi programmati e di quelli che saranno avviati in futuro, attraverso l’individuazione di azioni congiunte e sinergiche.

“Particolare attenzione – specifica – sarà rivolta al superamento delle criticità legate all’approvvigionamento dei materiali lapidei, anche mediante la regolamentazione e l’individuazione di siti di prelievo e deposito dei sedimenti idonei al ripascimento delle spiagge, spesso responsabili di fenomeni di sovralluvionamento dei corsi d’acqua e di conseguenti rischi di esondazione”.