Maltempo in Calabria: raccomandazioni di Protezione Civile e comportamenti di autoprotezione

In relazione all’ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto a partire dalla serata odierna e per le successive 24–36 ore, la Protezione Civile della Regione Calabria richiama l’attenzione di cittadini e amministrazioni locali sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e di autoprotezione, al fine di ridurre i rischi per la popolazione.

In particolare, sono attesi forti venti di scirocco, con raffiche fino a tempesta e mareggiate intense lungo le coste joniche, da quelle reggine fino a quelle del crotonese e del basso cosentino, oltre a criticità legate al rischio idrogeologico.

La Protezione Civile raccomanda pertanto di:

limitare gli spostamenti e prestare massima attenzione alla viabilità, evitando sottopassi, guadi, attraversamenti di corsi d’acqua e locali interrati o seminterrati;

evitare le zone alberate, parchi e aree esposte al vento forte;

non sostare su litorali, moli, pontili e lungomari, rispettando le eventuali ordinanze comunali di interdizione;

mettere in sicurezza oggetti e strutture mobili (gazebo, vasi, arredi da esterno, coperture precarie) che potrebbero essere divelti dalle raffiche;

usare particolare prudenza alla guida, soprattutto su viadotti e tratti stradali esposti.

La fase di maltempo è prevista almeno fino alla mattinata di mercoledì, con possibili aggiornamenti nelle successive ore in base all’evoluzione del quadro meteorologico; le informazioni ufficiali vengono in ogni caso aggiornate con cadenza almeno ogni 24 ore.

La cittadinanza è invitata a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di informazione della Regione Calabria e della Protezione Civile regionale e Arpacal – sito istituzionale e profili social ufficiali – attraverso i quali vengono diffusi aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione.