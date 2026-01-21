Maltempo in Calabria: la Regione traccia un primo bilancio dell’emergenza

A seguito della violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Calabria, colpendo in maniera particolarmente dura i territori della fascia ionica, l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro ha inteso tracciare un primo bilancio dell’emergenza.

“I danni registrati sono ingenti e sotto gli occhi di tutti. Esercizi commerciali, rete stradale e servizi essenziali sono stati messi a dura prova. Oggi le comunità colpite – a cui la Regione Calabria continuerà a garantire massima vicinanza – piangono una situazione che ha generato sconforto e profondo dispiacere”.

“Desidero però sottolineare con forza – prosegue l’assessore – che grazie all’informazione tempestiva, al sistema di allertamento e alla rete di sicurezza, con interventi di soccorso coordinati dalla Protezione Civile regionale ed il supporto fondamentale dei volontari, è stato possibile scongiurare rischi per le vite delle persone e mettere in sicurezza famiglie che vivono nelle aree più esposte.

La Regione Calabria è al lavoro per affrontare la fase successiva all’emergenza. Siamo al fianco di tutti i territori colpiti, abbiamo avviato la ricognizione dei danni e attiveremo le procedure previste dalla legge per la richiesta dello stato di calamità naturale. Faremo tutto il possibile per assicurare strumenti di sostegno e indennizzi e aiutare la popolazione a ricominciare.

Siamo certi che,

di fronte a questa ennesima emergenza che ha colpito la Calabria, le massime istituzioni assumeranno consapevolmente le giuste misure a sostegno dei territori. In tal senso, il presidente Roberto Occhiuto ha preannunciato che sarà richiesto lo stato di emergenza nazionale. Parole di sostegno sono subito arrivate anche dalla premier Giorgia Meloni, anticipando che nei prossimi giorni il ministro per la Protezione civile Musumeci e il Capo dipartimento Ciciliano si recheranno nei luoghi colpiti.

È fondamentale che la Regione e le amministrazioni locali non restino isolate, ma vengano messe nelle condizioni di poter agire fin da subito per rimettere in moto i territori e aiutare concretamente i cittadini”.