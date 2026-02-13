Maltempo in Calabria, il PD chiede “risorse immediate e un piano strutturale per la sicurezza del territorio”

“Urgono risorse immediate per i danni provocati dalla nuova ondata di maltempo abbattutasi sulla Calabria, come progetti e fondi adeguati al fine di mettere in sicurezza il territorio. Il governo regionale e quello nazionale devono attivarsi subito, senza ulteriori indugi, perché la situazione è molto grave”. Così il PD Calabria interviene sulla nuova fase di maltempo che sta colpendo la regione Calabria e che, secondo le previsioni, è destinata a peggiorare presto. “In queste ore – prosegue il PD Calabria – si registrano criticità diffuse, allagamenti, smottamenti, danni alla viabilità e disagi per cittadini e imprese. Non possiamo limitarci alla gestione dell’emergenza. Serve un doppio intervento: ristori rapidi e adeguati per i territori colpiti e un piano strutturale di prevenzione contro il dissesto idrogeologico”.

“La Calabria – sottolineano i dem – è ancora più fragile e vulnerabile, quindi non può essere lasciata sola. Chiediamo al governo Meloni di garantire stanziamenti aggiuntivi e tempi certi per l’erogazione delle risorse, e alla Regione guidata da Roberto Occhiuto di accelerare sull’utilizzo dei fondi disponibili e sulla progettazione degli interventi necessari”. Il PD Calabria ribadisce “la necessità di investimenti concreti per la messa in sicurezza dei versanti, la manutenzione dei corsi d’acqua, il rafforzamento delle infrastrutture e la tutela dei centri abitati più esposti”.