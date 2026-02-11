Maltempo in Calabria: giovedì allerta arancione sul Tirreno. Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Calabria comunica l’allerta arancione su tutto il versante tirrenico dalla giornata di domani. A partire dal pomeriggio, poi, e per tutta la notte tra giovedì e venerdì, è previsto un progressivo intensificarsi dei venti e delle mareggiate. Queste ultime interesseranno in modo particolare il Tirreno, mentre raffiche di vento significative potranno registrarsi su diverse aree della regione, con possibili punte elevate anche sul versante ionico.

“L’allerta – spiega Domenico Costarella, Dirigente Generale della Protezione Civile regionale – è legata non soltanto alle precipitazioni attese e agli accumuli previsti, ma anche alla persistente fase di maltempo che da giorni interessa il territorio, con terreni ormai saturi e un conseguente aumento del rischio di smottamenti e fenomeni franosi, soprattutto lungo la viabilità interna e nei centri urbani maggiormente esposti”.

Per questo motivo, la Protezione Civile raccomanda di evitare le zone costiere, di attenersi scrupolosamente alle eventuali ordinanze dei sindaci, in particolare in caso di interdizione dei lungomari o chiusura delle aree a rischio. Si invita inoltre a evitare la sosta in prossimità di aree alberate a causa delle possibili raffiche di vento e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

“Si tratta di un evento meteorologico avverso – prosegue Costarella – che determina un’intensa perturbazione e rende per questo necessarie misure di autoprotezione, piccoli comportamenti che possono fare la differenza in caso di emergenza”.

Il sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo e allertato per ogni eventualità, con il coinvolgimento dei sindaci, delle strutture regionali competenti, di Calabria Verde, dei Consorzi di bonifica e del volontariato. La Sala Operativa è attiva H24 al numero verde 800 222 111 per eventuali segnalazioni dei cittadini.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Protezione Civile regionale.

Sito Protezione Civile Calabria

Pagina Facebook Protezione Civile Calabria