Maltempo in Calabria: alberi caduti sulla Silana di Cariati e NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”

21 Gennaio 2026

Sulla SS108bis “Silana di Cariati” è chiuso il tratto al km 50,000 a San Giovanni in Fiore a causa di due alberi caduti.

Sempre per alberi caduti, traffico bloccato sulla NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 44,500 al km 50,000, a Serra San Bruno.

Per esondazione del fiume Laverde, è chiuso invece un tratto sulla SS106 “Jonica” al km 75,600 a Bianco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

