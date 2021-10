Maltempo in arrivo, scuole chiuse e Coc attivato anche a Serra e Vibo

In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle ville e dei parchi. Questo scenario è ravvisabile anche a Vibo Valentia e Serra San Bruno, dove è stato attivato il Centro operativo comunale per monitorare costantemente la situazione e adottare ogni misura necessaria per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.

Viene raccomandata alla cittadinanza la massima cautela e in particolare:

non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

evitare i sottopassi;

abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’albero ristrette per cause antropiche;

non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a volate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.