Maltempo, il “Carnevale Serrese” rinviato a martedì

A causa delle cattive condizioni climatiche previste per la giornata di domani, la festa del “Carnevale Serrese” è rimandata a martedì alle ore 11. Il programma rimane invariato: si partirà da località Calvario con la sfilata in maschera organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco: l’iniziativa sfocerà nella festa in piazza con la premiazione delle migliori maschere. Alle 11.30, in piazza monsignor Barillari, ci sarà l’esibizione di ballo a cura delle Asd “Sogno latino” e “New Gymnasium”. L’atmosfera sarà resa particolarmente spensierata da musica e balli e dal truccabimbi. Il tutto in compagnia di Radio Serra 98.