Maltempo. Frane e cedimenti a Gerocarne, Sorianello e Monterosso

Dalla serata di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati in oltre 20 interventi a causa del forte maltempo che ha interessato il territorio provinciale. Le principali criticità si sono registrate nei comuni di Gerocarne e Monterosso Calabro, dove diverse frane hanno causato l’interruzione di alcune strade provinciali. Al momento, il GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei Vigili del Fuoco è operativo sulla Strada provinciale 54 Filogaso–San Nicola da Crissa, interessata da smottamenti e colate di fango.

Nel corso della notte, il comune di Sorianello è stato particolarmente colpito dagli eventi meteorologici. Un’abitazione con quattro persone all’interno è rimasta isolata a seguito del cedimento della strada di accesso. Alle prime luci dell’alba, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’abitazione e tratto in salvo gli occupanti.

Sempre a Sorianello, una frana verificatasi in via Roma ha ostruito l’accesso ad alcune abitazioni. Anche in questo caso il personale operativo è intervenuto per garantire l’accesso in sicurezza e prestare assistenza ai residenti.

Ulteriori interventi sono stati effettuati nei comuni di Soriano Calabro, Filadelfia, Simbario e Joppolo per la rimozione di alberi caduti e la messa in sicurezza delle aree interessate.

Le operazioni di soccorso e il monitoraggio delle aree colpite proseguono.