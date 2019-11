Maltempo, Ferro: “A Lamezia problemi per votare, c’è un problema di democrazia”

“La forte ondata di maltempo che sta interessando, come tutta la Calabria, la città di Lamezia Terme, dovrebbe spingere le autorità competenti a prolungare o rinviare il turno di ballottaggio per il rinnovo dell’Amministrazione comunale”.

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che aggiunge: “gran parte dei cittadini sono impossibilitati ad uscire di casa, e recarsi ai seggi è estremamente rischioso. L’affluenza alle urne è minima, poco più del 5 per cento a mezzogiorno, ed è evidente che ciò pone un problema di democrazia, oltre che di sicurezza. Ho sentito il prefetto Francesca Ferrandino, che ringrazio per l’attenzione che come sempre sta dedicando alla situazione, monitorando l’evolversi delle condizioni meteorologiche e valutando contestualmente le opportune soluzioni tecnico-giuridiche. Alla rappresentante del governo – conclude – ho evidenziato la necessità di garantire ai cittadini il diritto al voto, affinché, al di là della regolarità formale delle procedure elettorali, non venga alterata nella sostanza la volontà popolare”.