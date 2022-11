Maltempo, danni nella notte: il Gruppo comunale di Protezione civile di Mongiana impegnato in diverse operazioni [FOTO]

Da questa notte 3 squadre del Gruppo comunale di Mongiana sono state attivate per fronteggiare i danni causati dal maltempo. In particolare, le squadre hanno operato per rimuovere lampioni divelti dal vento e alberi caduti sulle sedi stradali, sotto il Coordinamento del Centro Operativo Comunale del Comune di Mongiana e in costante contatto con i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia.

Squadre del Gruppo di Mongiana, durante la mattinata, sono state impegnate in contrada Micone nel Comune di Mongiana per rimuovere un tetto di un fabbricato che a causa del forte vento è precipitato su una strada comunale.

Le squadre stanno garantendo il proprio supporto anche nei comuni limitrofi per rimuovere alberi caduti sulle strade provinciali.

Eventuali richieste di intervento potranno essere richieste telefonando al Gruppo di Protezione Civile di Mongiana 338 78 87 941 o attraverso il 115 dei Vigili del Fuoco.