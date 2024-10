A causa del cedimento del piano viabile, temporaneamente chiusa, in direzione Catanzaro, la strada statale 280 “Dei due mari” al km 3,000 all’altezza di Lamezia Terme (Catanzaro). Un’automobile è piombata nella voragine apertasi: non si registrano gravi conseguenze per le persone che erano a bordo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.