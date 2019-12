Maltempo, Cassari resta senza energia elettrica. L’ira del vicesindaco Maiolo: “Bambini e anziani al freddo, è inaccettabile”

“Siamo alle solite appena arriva l’inverno con le prime piogge e le folate di vento e la frazione Cassari di Nardodipace resta al buio”.



La denuncia è vergata dal scrivere dal vicesindaco Samuele Maiolo che esprime tutto il suo malessere: “non possiamo essere considerati cittadini di serie b, solo perché numericamente inferiori ai paesi limitrofi”. “Non è possibile – spiega l’amministratore – che a circa 6 ore di distanza della prima segnalazione del disservizio ancora non si vede nessuno. A quanto pare, passerà ancora un bel po’ prima che venga mandato qualche tecnico a verificare l’entità del guasto. La zona colpita – sottolinea – è abitata da bambini e anziani e senza il servizio elettrico nelle case mancano i riscaldamenti. Non resteremo con le mani in mano e anche come Amministrazione comunale metteremo in campo tutte le azioni necessari per sollecitare e impegnare gli enti gestori del servizio elettrico ad intervenire in tempi più celeri nella risoluzione di questi disservizi”.