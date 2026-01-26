Maltempo, Baldino (M5S): “Servono risorse per infrastrutture e ristori, non opere inutili”

“Colpisce la scarsa attenzione mediatica e politica sull’alluvione che in questi giorni ha devastato Sicilia, Calabria e Sardegna. Abbiamo visto in passato Giorgia Meloni con gli scarponi nel fango in Emilia-Romagna salvo poi non fare quasi nulla per i ristori delle comunità colpite”, così la deputata M5S Vittoria Baldino in un’intervista a Radio Radicale.

“Il mio Comune, Paludi – prosegue Baldino richiamando episodi concreti vissuti in Calabria – è rimasto isolato per ore a causa di una frana su una strada provinciale, l’unico collegamento con Corigliano Rossano dove ci sono scuole, ospedali e servizi essenziali. Questo accade perché, al di là di eventi straordinari come un ciclone, sulle strade provinciali non si fa manutenzione, né ordinaria né straordinaria. Le Province non hanno risorse perché il Governo centrale non le stanzia. Questo è lo stato reale delle infrastrutture nel Sud“. “È per questo che diciamo che opere come il Ponte sullo Stretto sono scollegate dalla realtà: se davvero si vogliono investire miliardi, si inizi mettendone una parte per la manutenzione delle strade, per la messa in sicurezza dei territori e per l’ammodernamento delle infrastrutture vitali. Senza risorse nessuna struttura di supporto al dissesto idrogeologico o enti con competenze come le province possono operare efficacemente>, aggiunge Baldino.

“Chiederemo lo stato di calamità e abbiamo già presentato un emendamento a mia prima firma al Milleproroghe. Un pacchetto organico e immediato da 1,5 miliardi di euro in tre anni per il ripristino delle infrastrutture, il sostegno a cittadini, lavoratori e imprese, la sospensione di tributi, contributi, mutui e bollette, il rinvio dei procedimenti giudiziari e il rafforzamento degli strumenti di tutela del reddito e del credito. Soldi che si potrebbero immediatamente prendere da quelli previsti dal Ponte sullo Stretto”, conclude Baldino.