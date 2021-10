Maltempo, allerta rossa anche domani: molti Comuni confermano la chiusura delle scuole

Allerta rossa in diverse zone della Calabria anche per domani. La massima criticità rimarrà nella parte meridionale della Calabria e sul versante ionico centro-basso; allerta arancione per la zona dell’alto Ionio e per quelle del Vibonese e del lametino; allerta gialla per i comuni dell’alto Tirreno cosentino. Diversi Comuni hanno già provveduto a confermare la chiusura delle scuole.

Le maggiori difficoltà si registrano nel Reggino, dove la situazione è la seguente:

MONTEBELLO IONICO: rischio esondazione fiume Molaro (sopralluogo congiunto tra Tecnici del Comune e i VVF);

ROCCAFORTE DEL GRECO: frana sulla Strada Provinciale a 1 km dal centro abitato (attivati interventi);

BIANCO/AFRICO: straripamento torrente La Verdea ridosso S.S. 106 con allagamento terreni agricoli;

SAN LUCA : straripamento fiume Bonamico loc. Pace;

GIOIA TAURO: torrente Budello in fase di attenzione;

SAN ROBERTO: torrente Catone in fase di attenzione;

ANTONIMINA: richiesta attivazione associaizone di volontariato per svuotamento pozzo stabilimento termale;

SEMINARA: piccole frazioni isolate da energia elettrica.

Attivati 11 COC a Reggio Calabria, Gioia Tauro, Roccaforte del Greco, Stilo, Seminara, Melito Porto Salvo, Ferruzzano, Antonimina, Condofuri, Sant’Agata del Bianco, Santo Stefano d’Aspromonte e Bova Marina.

In provincia di Vibo Valentia è allagata la strada provinciale Zaccanopoli/Parghelia e si registrano disagi sulla ex strada statale 110 per la caduta massi che ostruisce parte della sede stradale, impedendo il traffico a mezzi pesanti.