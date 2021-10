Sulla strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ è chiuso il tratto al km 70,100, nel Comune di Torre Ruggiero, in provincia di Catanzaro, a causa delle presenza di alberi sulla carreggiata a causa del maltempo. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Sul posto è impegnato il personale Anas e le Forze dell’Ordine per gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la transitabilità in sicurezza.