Malattie rare, lunedì l’evento #UNIAMOleforze

In occasione della Giornata delle Malattie rare 2026, lunedì 9 febbraio, dalle 10 alle 14, si terrà a Catanzaro, nella sala verde della Cittadella regionale, un incontro istituzionale, promosso da UNIAMO Federazione Italiana Malattie rare, in collaborazione con il Centro di coordinamento Malattie rare della Regione Calabria.

L’appuntamento sarà dedicato alle politiche regionali per le malattie rare e al confronto con i principali attori del sistema sanitario calabrese, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali della Regione Calabria e del comune di Catanzaro e dei vertici degli Ordini professionali coinvolti, oltre agli interventi dei parlamentari eletti nella circoscrizione Calabria.

Nel corso della mattinata è previsto un focus sul lavoro del Centro di coordinamento Malattie rare regionale e sulla rete dei punti di riferimento per la gestione delle malattie rare in Calabria, insieme a uno spazio dedicato al punto di vista dei rappresentanti dei pazienti e a un approfondimento sulla gestione delle carenze di farmaci per le malattie rare.

La chiusura dei lavori sarà dedicata al ruolo del dipartimento Salute e Servizi sanitari della Regione Calabria e alla presentazione del progetto Monitorare Regioni – Calabria.