Majorino (PD) chiede scusa ai calabresi: “Non intendevo offendere”

“Volevo chiedere scusa per una espressione un po’ infelice. Questa mattina, in una trasmissione televisiva nella quale parlavamo delle difficoltà della Regione Lombardia, ho detto che la Lombardia non è come la Calabria ed è sembrato che mi riferissi ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare, ai loro talenti.

Assolutamente, amici calabresi scusate, non intendevo offendere la vostra creatività e forza, e anzi credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare di più per buone politiche di sviluppo e culturali, per la sanità per tutti. Ho sbagliato e chiedo scusa”. Con queste parole, Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, ha inteso chiudere la polemica innescata da una battuta infelice utilizzata poche ore fa ed in cui aveva osservato come la “Regione Lombardia non fosse la Calabria”.