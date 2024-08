Maiolino (FI): “Raccolta rifiuti e spazzamento di Ecologia Oggi un fallimento di cui l’Amministrazione è pienamente consapevole”

“Il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento eseguito in Città da Ecologia Oggi non funziona come dovrebbe, così come la derattizzazione e disinfestazione dagli insetti, che in molti per altro sostengono non sarebbe stata nemmeno effettuata. Questo a discapito della salubrità dell’ambiente cittadino, del decoro urbano e delle tasche dei cittadini, che pagano una Tari sempre più elevata, in netto contrasto con la qualità del servizio ricevuto. Lo denuncio con piena consapevolezza che ciò che dico è pienamente condiviso (paradossalmente) anche da parte della maggioranza di Palazzo San Giorgio, avendone discusso di recente in Commissione”.

Ad affondare il colpo contro Ecologia Oggi e, di conseguenza, contro l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria è il consigliere di Forza Italia, Antonino Maiolino.

“E c’è di più. Abbiamo contezza che il Dirigente del settore di riferimento, vale a dire Ambiente, abbia già elevato multe per oltre 100mila euro alla ditta incaricata del servizio; questo a testimonianza della scarsa qualità dello stesso e della poca puntualità nell’esecuzione. A riprova di questo vi sono le continue lamentele e segnalazioni inevase che riceviamo come consiglieri, come gruppo politico, come rappresentanti della Cosa pubblica” dichiara il consigliere.

“Il malcontento generale sulla gestione della raccolta rifiuti e del servizio di pulizia, però, non tange minimamente l’assessore competente, Paolo Brunetti, che sull’argomento si guarda bene dall’emettere anche una sola sillaba. Un silenzio che ha il sapore di bocciatura. Ma ciò non può che essere un’amara consolazione e constatazione. I cittadini hanno fame di servizi, parola sconosciuta a questa Amministrazione. Basti vedere che fine hanno fatto i tanto acclamati e pubblicizzati cassonetti di ultima generazione, i cosiddetti cassonetti intelligenti, lasciati a marcire in un deposito sulla ss106. Di intelligente in tutto questo non c’è un bel niente!” conclude Maiolino.