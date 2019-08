Maierato, fermato dai Carabinieri ad un posto di controllo: perquisito e trovato in possesso di stupefacente e coltello

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maierato, durante un posto di controllo alla circolazione alla stradale, insospettiti dall’atteggiamento ansioso del conducente di un veicolo, hanno proceduto a perquisire un 30enne, incensurato, il quale è stato trovato in possesso di 2 dosi di marijuana occultate tra alimenti e bevande contenute in una borsa frigo ed un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 10 centimetri custodito all’interno di uno zaino.

I Carabinieri hanno approfondito le operazioni di polizia giudiziaria estendendo la perquisizione anche presso l’abitazione del soggetto, ove non hanno rinvenuto altro di illecito ma hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi legalmente detenute ai sensi dell’art. 39 del Tulps. Il titolare infatti, poiché precedentemente trovato in possesso di sostanza stupefacente, inequivocabilmente non conserva i requisiti necessari per il porto e la detenzione di armi.