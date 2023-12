Magia di Natale a Filogaso: il Presepe vivente dell’associazione “I Sogni di Matilde”

L’associazione “I Sogni di Matilde”, dedicata alla memoria di una dolce bambina scomparsa a soli 9 anni a causa di un glioma, si prepara a diffondere speranza e solidarietà attraverso la magia del Natale. L’associazione, che porta il nome della piccola Matilde in suo onore, si distingue per il suo impegno nelle opere di beneficenza.

Il suggestivo paese di Filogaso sarà il palcoscenico della 1° edizione de “Il presepe vivente”. Un evento magico realizzato in collaborazione con l’associazione “Terra Amica”, il Comune di Filogaso, la parrocchia di Sant’Agata e il servizio civile.

La serata, ricca di emozioni, vedrà l’arrivo di Babbo Natale, con la consegna di letterine e una sorprendente animazione dedicata ai più piccoli. I presenti potranno deliziarsi con la degustazione di dolci tipici filogasesi, immergendosi completamente nell’atmosfera natalizia.

Per chiudere la serata in bellezza, un goloso panino con porchetta renderà ancora più speciale l’evento. Tuttavia, il cuore dell’iniziativa risiede nel suo nobile scopo: il ricavato della serata sarà devoluto ai reparti di pediatria. Un gesto significativo che mira a tenere viva la memoria della piccola Matilde, contribuendo al benessere dei bambini in difficoltà.

In un connubio tra tradizione, solidarietà e magia natalizia, “Il presepe vivente” si presenta come un momento unico, dove la comunità si unisce per celebrare il Natale con il cuore e diffondere amore in onore di Matilde.