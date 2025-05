Mafrica (Forza Italia Giovani Reggio): “Marciapiedi inaccessibili e percorsi pedonali assenti, al centro come in periferia”

“Marciapiedi invasi da ostacoli, radici che deformano la pavimentazione, sporcizia ovunque e percorsi pedonali del tutto inesistenti: è questo il volto che Reggio Calabria mostra ogni giorno ai cittadini e ai turisti. Un quadro desolante che non riguarda solo le periferie, ma anche il cuore della città”.

A denunciarlo è Monica Mafrica, membro di Forza Italia Giovani Reggio Calabria, che interviene con forza su una delle emergenze quotidiane più trascurate dall’ Amministrazione comunale: “Le foto che pubblichiamo – spiega Mafrica – sono state scattate nel quartiere di Sbarre e nella centralissima via De Nava, ma potrebbero appartenere a qualsiasi angolo della città”.

“In alcuni casi i marciapiedi sono del tutto impraticabili: invasi dalla vegetazione mai potata o dissestati dalle radici degli alberi. Situazioni simili si riscontrano anche in pieno centro , dove il degrado è sotto gli occhi di tutti: non si tratta di situazioni isolate, ma di un fallimento generalizzato nella gestione dello spazio urbano e assenza di manutenzione da parte del Comune”.

“Quello che più colpisce – prosegue – è l’assenza totale di percorsi pedonali sicuri e accessibili. Bambini, anziani, persone con disabilità o semplicemente chi vuole camminare è costretto a fare i conti con un contesto urbano ostile, dove anche un semplice spostamento diventa un percorso a ostacoli”.

“Il centro così come le periferie – conclude Mafrica – si presentano oggi con lo stesso volto trascurato e abbandonato. E questo è inaccettabile per una città che si è da poco aperta al mondo, grazie anche al crescente flusso turistico proveniente dai voli Ryanair.

Come coordinamento giovanile di Forza Italia giovani, chiederemo al più presto, all’Amministrazione, attraverso i nostri consiglieri comunali, di far luce sullo stato delle strade cittadine: serve un piano serio, concreto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi e degli spazi pubblici.

Il diritto alla mobilità e al decoro urbano non può più essere ignorato”.