L’UniCal apre un Corso di laurea nel centro storico di Cosenza

Un ambiente di apprendimento accogliente e stimolante migliora le performance degli studi e aumenta i livelli di attenzione. Se poi l’ambiente è uno spazio caratterizzato da elementi architettonici di pregio quali chiostri, volte a crociera e affreschi, come il Complesso monumentale di San Domenico di Cosenza, la bellezza finisce per entrare in risonanza con l’interiorità.

Saranno accolti in questo luogo di studi unico, costruito nel Quattrocento, che ospitò il filosofo Tommaso Campanella attirato a Cosenza dall’opera di Bernardino Telesio, gli iscritti al Corso di laurea in Infermieristica.

Gli studenti di Infermieristica, a partire dal 3 ottobre, avranno a disposizione nel Complesso di San Domenico locali adibiti ad aule, uffici e servizi. I fuori sede che richiederanno l’alloggio, e che risulteranno vincitori del bando per il diritto allo studio, saranno ospitati, in una prima fase, all’hotel Royal del centro città, in attesa di una sede che sarà successivamente individuata dall’amministrazione comunale. Per tutti sarà garantito anche il servizio mensa.