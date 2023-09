Lunedì seduta del Consiglio regionale: 9 i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale è convocato per lunedì 25 settembre, alle 12:00, con il seguente ordine del

giorno:

1) Mozione n. 62/12^ di iniziativa del consigliere E. Alecci, recante: “Anticipo fondi regionali per il Diritto allo Studio”;

2) Proposta di provvedimento amministrativo n. 128/12^, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: “Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2022 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.” – (Relatore: Consigliere Cirillo);

3) Proposta di provvedimento amministrativo n. 129/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2023-2025 dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria)” – (Relatore: Consigliere Montuoro)

4) Proposta di provvedimento amministrativo n. 130/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL)” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

5) Proposta di legge n. 211/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Raso e De Nisi, recante: “Modifiche e integrazioni all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012)” – (Relatore: Consigliere Raso);

6) Proposta di legge n. 209/12^ di iniziativa del Consigliere M. Comito, recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)” – (Relatore: Consigliere Comito);

7) Proposta di legge n. 205/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Cirillo, Straface, recante: “Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)” – (Relatore: Consigliere Cirillo);

8) Proposta di legge n. 226/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Montuoro, Mancuso, recante: “Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2016” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

9) Proposta di legge n. 169/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Straface, recante: “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione” – (Relatore: Consigliere Laghi).