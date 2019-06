Lunedì prossimo seduta del Consiglio regionale: 15 i punti all’Ordine del Giorno

Il presidente Nicola Irto ha convocato il Consiglio regionale a Palazzo Campanella per lunedì 17 giugno alle 14.



Di seguito gli argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1) Proposta di Legge n.346/10^ di iniziativa del Consigliere Arturo Bova recante: “Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la ‘ndrangheta di cui alla legge regionale 50/2002 ” Relatore: Franco Sergio

2) Proposta di Legge n.362/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria. “Relatore: Michele Mirabello

3) Proposta di Legge n.367/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico”. Relatore: Domenico Bevacqua

4) Proposta di Legge n.394/10^ di iniziativa dei consiglieri Gianluca Gallo, Michele Mirabello, Sebi Romeo recante: “Modifiche alla legge regionale 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)”. Relatore: Michele Mirabello

5) Proposta di Legge n.406/10^ di iniziativa del Consigliere Mauro D’Acri recante: “Modifica dell’articolo 17, comma 2 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11”. Relatore: Domenico Bevacqua

6) Proposta di Legge n.414/10^ di iniziativa del Consigliere Mauro D’Acri recante: “Modifica alla legge regionale n. 4/2019 ” Relatore: Giuseppe Aieta

7) Proposta di Legge n.422/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Relatore: Giuseppe Aieta

8) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.232/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: ” Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 138/10^ di iniziativa del consigliere Ciconte recante: ‘Modifiche dei confini territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano della provincia di Catanzaro'” Relatore: Franco Sergio

9) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.249/10^ di iniziativa del Consigliere Arturo Bova recante: “Proposta di legge al Parlamento recante: ‘Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali. Affidamento diretto di lavori pubblici fino a 150.000 euro. Modifiche al decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)'”. Relatore: Domenico Bevacqua

10) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.251/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2019/2021 dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria”. Relatore: Giuseppe Aieta

11) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.253/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Legge regionale 5.4.2008 n. 8 ‘Riordino dell’organizzazione turistica regionale’ – Approvazione proposta di Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2019/2021 ” Relatore: Giuseppe Aieta

12) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.254/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e al bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale”. Relatore: Giuseppe Neri

13) Ordine del Giorno a firma del consigliere regionale Mirabello “Inerente il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato della Abramo Customer S.p.A. – centro operativo di Crotone”

14) Ordine del Giorno a firma del consigliere regionale Pedà “Sullo stato di attuazione della Zona Economica Speciale Calabria e iniziative programmate” ; 15) Ordine del Giorno a firma dei consiglieri regionali Gallo, Orsomarso, Pedà “Sulla situazione dei lavoratori ex percettori di indennità di mobilità in deroga” 16) Ordine del Giorno a firma dei consiglieri regionali Pedà e Gallo “Attività di sorveglianza idraulica nel territorio calabrese”.