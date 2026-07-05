Lunedì il ministro Tajani a Reggio Calabria

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, domani sarà a Reggio Calabria per intervenire, insieme al sindaco, Francesco Cannizzaro, alla conferenza stampa di presentazione della prossima Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, prevista nei prossimi mesi proprio nella città dello Stretto.



L’ultima Conferenza si è svolta a Napoli nel 2025. L’edizione di quest’anno – riferisce la Farnesina in una nota – si focalizzerà sulle tecnologie di frontiera, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche, oltre che sullo spazio e l’agroalimentare, e includerà un segmento dedicato alle start-up. La scelta della Calabria per ospitare questo appuntamento è legata all’elevata specializzazione dei suoi atenei nel campo delle nuove tecnologie: dall’Università Mediterranea all’Università Magna Graecia, fino all’Università della Calabria che ha contribuito alla stesura della Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale. Protagonisti della prossima conferenza saranno i cinquanta addetti scientifici operanti nelle ambasciate italiane nel mondo, nelle rappresentanze presso gli organismi internazionali e nei consolati: 12 nelle Americhe, 5 in Africa, 10 in Asia, 20 in Europa e 3 nel Mediterraneo e Medio Oriente. La diplomazia scientifica è un pilastro dell’azione della Farnesina a sostegno della crescita: in questo contesto, sarà valorizzato il potenziale dei territori del Sud Italia, con i loro investimenti in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico