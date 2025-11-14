Lunedì al Consiglio regionale cerimonia di conferimento della presidenza onoraria di Aces Europe all’europarlamentare calabrese Giusi Princi

Lunedì 17 novembre alle ore 10:30 presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la Cerimonia di conferimento della Presidenza onoraria di Aces Europe all’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

Aces Europe è un’associazione no profit, con sede a Bruxelles, che promuove la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale. Da venticinque anni, Aces assegna il premio delle Capitali e delle Città europee dello Sport, un incentivo alle amministrazioni comunali affinché promuovano lo sport come leva di coesione e partecipazione.

A conferire la Presidenza onoraria a Gusi Princi sarà il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli.

All’evento, intitolato “Lo Sport: strumento di inclusione, coesione sociale e sviluppo dei territori”, parteciperanno: Tino Scopelliti, presidente del CONI Calabria; Antonello Scagliola, presidente del CIP Calabria; Walter Malacrino, Coordinatore regionale Sport e Salute Calabria.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Eulalia Micheli, neo Assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani della Regione Calabria, e Giovanni Latella, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria.

Saranno presenti i massimi rappresentanti sportivi e istituzionali della regione.

L’evento è aperto al pubblico.